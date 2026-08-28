Noors hof opent onlinecondoleanceregister voor Harald

Het paleis in Noorwegen heeft vrijdag een onlinecondoleanceregister geopend. Op de website van het hof kunnen mensen een berichtje achterlaten naar aanleiding van het overlijden van koning Harald. Als eerste werden de condoleances van premier Jonas Gahr Støre en parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani toegevoegd.

Het register blijft tot en met de uitvaart geopend. Een datum voor het afscheid is nog niet bekend. De condoleances blijven in totaal een maand lang voor iedereen te zien. Daarna worden ze gearchiveerd door de koninklijke hofhouding.

Veel Noren laten buiten bij het paleis ook al veel kaartjes achter met condoleances. Voor het paleis ligt ook een grote bloemenzee.

Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd.