Activisten roepen bioscopen op nieuwe Ali G-film te boycotten

Een Britse actiegroep roept bioscopen op de nieuwe Ali G-film van Sacha Baron Cohen niet te vertonen. Volgens The Hollywood Reporter zijn wereldwijd ongeveer 37.000 e-mails naar bioscopen gestuurd uit protest tegen Ali G: Who Iz I?, die in oktober uitkomt.

De campagne is opgezet door de Britse organisatie NewsCord. De groep vindt dat Ali G, het personage waarmee Baron Cohen eind jaren negentig bekend werd, een racistisch stereotype is van onder meer zwarte Britse en Jamaicaanse mensen. Ook andere critici hebben zich na het verschijnen van de trailer tegen de terugkeer van het personage uitgesproken.

Vooralsnog zijn er volgens The Hollywood Reporter geen bioscoopketens die gehoor hebben gegeven aan de oproep. Een Deense bioscoopketen liet juist weten de film wel te vertonen en stelde dat het niet aan bioscopen is om films vanwege discussies over hun "morele of satirische rechtvaardiging" te weren.

Baron Cohen leek bij de lancering van de trailer al rekening te houden met kritiek. "In een tijd waarin de carrière van een komiek kan eindigen door één politiek incorrecte grap, dacht ik op veilig te spelen en deze man terug te brengen", schreef hij op X.

In Ali G: Who Iz I? probeert Ali G een comeback te maken. De film verschijnt op 23 oktober en is het regiedebuut van Baron Cohen. Amazon MGM Studios heeft nog niet op de kritiek gereageerd.