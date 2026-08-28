VN-baas António Guterres rouwt om dood Harald

VN-chef António Guterres herinnert de Noorse koning Harald om zijn inzet voor het milieu en kinderrechten. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties zegt in een persmededeling "diep bedroefd" te zijn door het overlijden van Harald op vrijdag.

"Hij zal herinnerd worden om zijn inzet voor het welzijn van kinderen en milieukwesties, zijn steun voor diversiteit en zijn oproepen tot vrijgevigheid", aldus Guterres. "Tijdens zijn hele regeerperiode belichaamde koning Harald de sterke betrokkenheid van Noorwegen bij internationale solidariteit en samenwerking - wat ook tot uiting komt in de nauwe samenwerking van het land met de VN en zijn blijvende inzet voor vrede."