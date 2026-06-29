Actrice en zangeres Teyana Taylor wint 3 BET Awards

De Amerikaanse actrice en zangeres Teyana Taylor heeft drie BET Awards in de wacht gesleept. Taylor won in de categorieën Best Actress en Video Director of the Year en kreeg The Fashion Vanguard Award, melden Amerikaanse media, waaronder Deadline en Variety. Olivia Dean won Best New Artist bij de uitreiking in Los Angeles.

Ook rapduo Clipse won zondagavond (lokale tijd) drie keer, voor Album of the Year, Best Group en Best Collaboration. In de laatste categorie wonnen ze de prijs samen met rapper Kendrick Lamar, die tevens de BET Award voor Best Male Hip Hop Artist kreeg. Cardi B nam de prijs voor Best Female Hip Hop Artist mee naar huis, maar greep in vijf andere categorieën naast de award.

Singer-songwriter Kehlani werd geëerd met de BET Award voor Best Female R&B/Pop Artist. De prijs voor Best Male R&B/Pop Artist ging naar zanger Leon Thomas.

De uitreiking werd gepresenteerd door cabaretier Druski. Tijdens de show gaven onder meer Ari Lennox, Raye en George Clinton een eerbetoon aan de overleden zanger D'Angelo, samen met zijn band The Vanguard.