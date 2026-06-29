Bestuurlijke ontmoeting KNVB en Marokkaanse bond in Monterrey

MONTERREY (ANP) - Vertegenwoordigers van de KNVB en de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) hebben elkaar in aanloop naar de wedstrijd in de zestiende finales op het wereldkampioenschap ontmoet in Monterrey in Mexico. "De bestuurlijke ontmoeting stond in het teken van de jarenlange samenwerking, wederzijds respect en de bijzondere band tussen beide landen", aldus de KNVB.

Nederland en Marokko staan in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur tegenover elkaar. Het is de tweede ontmoeting tussen beide landen op een WK. In 1994 was Oranje in de Verenigde Staten in de groepsfase met 2-1 te sterk.

"De ontmoeting sluit aan bij het sportieve affiche tussen twee landen die ook buiten het veld sterk met elkaar verbonden zijn", meldt de KNVB. "De relatie tussen de KNVB en de FRMF gaat al jaren terug. In 2018 sprak de KNVB steun uit voor het Marokkaanse WK-bid van 2030, vanuit de verbondenheid met Marokko en uit waardering voor wat spelers met Marokkaanse achtergrond het Nederlandse voetbal hebben gebracht. Namen als Hakim Ziyech, Ibrahim Afellay, Khalid Boulahrouz, Noussair Mazraoui en Anass Salah-Eddine laten door de jaren zien hoe sterk de voetbalrelatie is tussen beide landen."

De KNVB en de FRMF werken samen binnen het internationale WorldCoaches-programma, waarbij voetbal wordt ingezet om de maatschappelijke positie van jongeren te versterken. "Ook op het veld zijn de verbindingen zichtbaar. Veel Marokkaanse internationals hebben een bijzondere band met het Nederlandse voetbal. Zo werd PSV-speler Ismael Saibari onlangs uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. In Nederland spelen ook veel andere voetballers met een Marokkaanse achtergrond, wat de hechte verwevenheid tussen beide voetballanden extra onderstreept", besluit de KNVB.