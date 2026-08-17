Actrice Hayden Panettiere werd nog vergeefs gereanimeerd

De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vlak voor haar overlijden nog gereanimeerd door ambulancemedewerkers. Dat bevestigt de politie, die nog onderzoek doet, onder meer aan vakblad Variety. Verder meldde het korps dat er "geen aanwijzingen voor een misdrijf of verdachte omstandigheden" waren rondom het overlijden van de 36-jarige actrice. TMZ meldt maandag op basis van een telefoongesprek naar het Amerikaanse noodnummer 911 dat er voor een "mogelijke overdosis" zou zijn gebeld.

"Bij aankomst werd medische hulp verleend", bevestigt de politie in een verklaring. "De persoon die later werd geïdentificeerd als Hayden Panettiere, werd echter ter plaatse dood verklaard." Degene die het noodnummer belde, was volgens de politie een bekende van de Amerikaanse actrice. Een officiële doodsoorzaak wordt later bekendgemaakt na een autopsie.

Panettiere overleed zondag onverwachts. De actrice worstelde gedurende haar carrière geregeld met alcohol en drugs. In mei van dit jaar bracht ze haar memoires uit, waarin ze uitvoerig schreef over haar worstelingen en de impact van opgroeien in Hollywood. Panettiere was onder meer bekend van rollen in series als Heroes en Nashville, en de films Scream 4 en Scream VI. Ook sprak ze jarenlang de stem in van Kairi in de populaire videogamereeks Kingdom Hearts.