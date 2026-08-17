Henk Wijngaard van de ic af en binnenkort naar ander ziekenhuis

Henk Wijngaard ligt niet langer op de intensive care van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Dat meldt het management van de 80-jarige zanger op zijn website. Binnenkort wordt hij overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

"Henk doet iedereen de hartelijke groeten vanuit het Isala Ziekenhuis. Na zijn verblijf op de intensive care ligt hij nu op de verpleegafdeling, waar hij in alle rust kan herstellen", staat maandag in een update over zijn gezondheid. Op de bijgevoegde foto steekt Wijngaard vanuit het ziekenhuisbed lachend zijn duim op, terwijl hij een tros ballonnen vasthoudt. "Binnenkort wordt hij overgeplaatst naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen", besluit het management.

De zanger, bekend van de nederklassieker Met De Vlam In De Pijp, werd begin augustus in het ziekenhuis opgenomen om hartproblemen. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de operatie die hij daarvoor moest ondergaan, "succesvol" was verlopen.