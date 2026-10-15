Hilary Swank is zwanger van haar derde kind. Dat heeft de 52-jarige Amerikaanse actrice bekendgemaakt via Instagram. De Million Dollar Baby-ster en haar man Philip Schneider hebben al een tweeling van 3 jaar oud.

"Veel mensen hebben gevraagd aan welk project ik hierna werk. Dit project komt in december uit", schreef Swank bij de video waarin ze het nieuws deelde. In de video danst het gezin in het donker met zogenaamde glowsticks op hun ledematen. Op de buik van Swank is een baby gemaakt van glowsticks te zien.

Swank, die tweemaal een Oscar won voor respectievelijk haar hoofdrollen in de films Boys Don't Cry en Million Dollar Baby, beviel in 2023 op 47-jarige leeftijd van de tweeling Aya en Ohm. "Ik heb het gevoel dat ik veel meer geduld heb, en ik heb veel aan mezelf gewerkt om het soort moeder te zijn dat ik wil zijn, terwijl dat in mijn twintiger en dertiger jaren heel anders zou zijn geweest", vertelde Swank in 2024 aan People. "Ik kan nu op een andere manier bijdragen."