The Rolling Stones komen met nieuwe muziek. De Britse band brengt vijf nieuwe nummers uit als onderdeel van de deluxeversie van het onlangs verschenen album Foreign Tongues. Dat meldt onder meer muziektijdschrift Billboard.

De uitgebreide editie, getiteld Foreign Tongues, Loose Lips, verschijnt op 27 november. De plaat bevat de nieuwe nummers Where There's a Will, Who You Callin' Crazy met jazzsaxofonist Courtney Pine, Human Tide, She Still Comes Around en Bad Luck Hideaway. Aan dat laatste nummer heeft de in 2021 overleden drummer Charlie Watts nog meegewerkt. De nummers zijn opgenomen tijdens de sessies voor het eerder verschenen album.

Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de band en verscheen in juli. Een week na de release bereikte het album in Nederland de eerste plaats van de Album Top 100.