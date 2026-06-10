Actrice Kaley Cuoco in verwachting van tweede kind

Kaley Cuoco en haar verloofde Tom Pelphrey verwachten een tweede kindje. De 40-jarige actrice maakte dat bekend in een bericht op Instagram.

Het stel deelde het nieuws over hun gezinsuitbreiding met een reeks foto's waarop ze het geslacht van hun baby onthulden. "Het wordt een...", luidt het bijschrift van de foto waarop een taart met roze vulling te zien is. Ook deelde de actrice beelden van haar zwangere buik. "Ons gezinnetje compleet maken, wat een droom die uitkomt", aldus de actrice.

Cuoco, bekend van onder andere haar rol als Penny in The Big Bang Theory, kreeg in 2023 samen met Pelphrey haar eerste dochter Matilda Carmine Richie. Het stel heeft sinds 2022 een relatie. Eerder dat jaar scheidde de actrice na drie jaar van haar tweede echtgenoot Karl Cook.