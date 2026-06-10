MEXICO-STAD (ANP) - Mexico is "zeer goed voorbereid" op het WK voetbal in eigen land. Dat zei bondscoach Javier Aguirre (67) van het Mexicaanse elftal een dag voor de openingsceremonie bij een persconferentie in het Mexico City Stadium.

De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in het nationale stadion van het land. "Wat er ook gebeurt, de mensen zullen dit feest met ons meemaken. Alles wijst erop dat het goed zal gaan", aldus Aguirre. "Het wordt een historische dag."

Mexico organiseert het WK voetbal voor de derde keer. Eerder vond het mondiale eindtoernooi in 1970 en in 1986 plaats in het land. Dit keer delen de Mexicanen de organisatie van het WK met de VS en Canada.

Mexico doet voor de achttiende keer mee aan het WK en bereikte twee keer de laatste acht. Op het laatste WK in Mexico werd het nationale elftal in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door Duitsland. Aguirre maakte destijds als speler deel uit van de ploeg.