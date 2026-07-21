Actrice Kaylee Hottle (19) uit Godzilla-reeks overleden

Kaylee Hottle, de actrice die in de Godzilla-filmreeks de rol van Jia speelde, is op 19-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie dinsdag bekendgemaakt in een bericht op sociale media.

In een livestream op Facebook deelde de vader van Hottle in gebarentaal het nieuws over het overlijden van zijn dochter. De actrice overleed na een auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Maryland. Hottle en haar vader waren beiden doof.

In de filmreeks speelde de actrice de rol van een doof weesmeisje dat een hechte band opbouwt met Kong. Voor haar rol in de film Godzilla x Kong: The New Empire uit 2024 werd ze genomineerd voor de Saturn Award voor beste jonge acteur.