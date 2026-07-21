Ook casting director Marina Wijn stapt op bij Dutch Academy

Marina Wijn, een van de grote Nederlandse casting directors, heeft haar lidmaatschap van de Dutch Academy for Film opgezegd. Zij doet dit uit onvrede over de voorselectie die een kleine groep DAFF-leden maakt voor de Gouden Kalveren-competitie. Daarnaast heeft Wijn het gevoel dat er binnen de DAFF geen plek wordt ingeruimd voor casting als onmisbaar onderdeel van het proces van filmmaken.

Wijn werkte de afgelopen kwart eeuw mee aan meer dan honderd films en series. Recent verzorgde zij onder meer de casting van bioscoophit Voor de meisjes en de bekroonde serie Lampje. Zij kan zich vinden in de kritiek van de makers van de films PAAZ en Champagne, die het gek vinden dat hun hitfilms niet door de voorselectie kwamen.

"Ik snap dat er misschien keuzes moeten worden gemaakt vanwege het grote aantal films", zegt Wijn. "Maar je doet iemand als Gaite Jansen, die een moeilijke, gelaagde, genuanceerde rol speelt in PAAZ, tekort door haar helemaal niet mee te laten dingen naar een acteursnominatie."

Oscars

De casting director vindt het bovendien gek dat de DAFF, in tegenstelling tot veel internationale organisaties, geen plek inricht voor haar vak. "De Oscars en de European Film Awards hebben sinds kort ook een beeldje voor casting", legt ze uit. "Wij zijn doorgaans vanaf het allereerste begin van de productie bij het maakproces betrokken. Ik voel me niet thuis bij een organisatie die die bijdrage negeert of ontkent." Eerder meldde ook regisseur Anne de Clercq dat zij haar lidmaatschap had opgezegd vanwege de selectieprocedure. Een woordvoerder van de DAFF bevestigde de afgelopen week "enkele opzeggingen" te hebben gehad.

De Dutch Academy for Film is een vakorganisatie met rond de 750 leden. De DAFF en het Nederlands Film Festival herhaalden maandag dat zij achter het "zorgvuldig ingerichte selectieproces" staan. Zij hebben toegezegd de gang van zaken later dit jaar te gaan evalueren.