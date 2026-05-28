Actrice Laura Prepon bezoekt Amsterdam samen met Brainpower

Actrice Laura Prepon, bekend van de serie Orange Is the New Black, heeft samen met rapper Brainpower Amsterdam verkend. Dat is te zien in een video die de actrice op Instagram heeft gedeeld.

"In Amsterdam rondhoppen vond ik heerlijk. Wat een geweldige stad", schrijft Prepon bij de beelden.

In de video is te zien hoe de actrice langs de grachten wandelt, mosselen eet, kaas proeft en tulpenbollen koopt op een markt. Ook bezoekt zij het Moco Museum, waar zij kunst van Banksy bekijkt, en maakt zij een rondvaart door de stad. Verder fietst Prepon door Amsterdam, onder meer onder het Rijksmuseum door.

Halverwege de video verschijnt ook Brainpower. "Ik laat Amsterdam zien aan mijn homies", zegt de rapper. Waar de twee elkaar van kennen, is niet bekend.