Willem II neemt verdediger Stam definitief over van AZ

TILBURG (ANP) - Finn Stam blijft bij Willem II voetballen. De naar de Eredivisie gepromoveerde Tilburgers nemen de 23-jarige verdediger definitief over van AZ. Stam kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Willem II, dat de optie tot koop in het contract nu heeft gelicht.

Stam, die een contract voor drie jaar ondertekent, is afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ en maakte drie jaar geleden deel uit van het team dat de Youth League won. AZ verhuurde Stam eerder aan FC Groningen.

"We genieten nog even na van de promotie en ik kijk ernaar uit om met de club op het hoogste niveau te spelen", reageert Stam op de website van Willem II.