Actrice Laura Prepon is in shock door het plotselinge overlijden van haar broer Brad. "Afgelopen weekend hebben we mijn broer naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hij is plotseling overleden aan een onbekende hartaandoening", schrijft Prepon woensdag op Instagram.

Voor de 46-jarige actrice was het overlijden van haar broer een "verpletterende shock". "We zijn een unieke, prachtige, niet te evenaren kracht verloren", schrijft Prepon. "Ik zal mijn broer elke dag missen en hem altijd in mijn hart meedragen." Daarbij deelt de actrice, onder meer bekend van de serie Orange is the New Black, een reeks foto's van haar broer door de jaren heen.

Ook roept Prepon haar volgers op naar hun onderbuikgevoel te luisteren als ze denken dat "iets niet helemaal in de haak is", en zich te laten onderzoeken. "Omhels de mensen van wie je houdt", sluit de actrice haar bericht af.