Rob Jetten heeft acteur Joe Locke ontmoet tijdens World Pride 2026. Op Instagram deelt de premier foto's van hun ontmoeting en bedankt hij de Heartstopper-ster "voor het gebruiken van zijn talent en stem om zoveel mensen te inspireren".

"Wat ontzettend leuk om tijd door te brengen met Joe Locke tijdens World Pride 2026", schrijft Jetten. Volgens de premier laat de film Heartstopper Forever zien "dat vriendelijkheid ertoe doet, liefde gevierd mag worden en hoop te vinden is, ook in moeilijke tijden". Ook schrijft hij dat films, boeken en andere kunst mensen helpen "zich gezien en begrepen te voelen en zich iets minder alleen te voelen". "Daarom is representatie belangrijk."

Heartstopper vertelt het coming-of-ageverhaal van de homoseksuele scholier Charlie, gespeeld door Locke, die verliefd wordt op zijn klasgenoot Nick. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige webcomic van Alice Oseman.