Lori Loughlin heeft de scheiding aangevraagd van haar man Mossimo Giannuli. Dat meldt People op basis van rechtbankdocumenten. Het koppel was 28 jaar lang getrouwd, maar leefde al een jaar apart van elkaar.

Volgens People zijn "onoverkomelijke meningsverschillen" de officiële reden voor de scheiding, maar het Amerikaanse tijdschrift haalt ook bronnen aan die zeggen dat het omkoopschandaal van Loughlin en Giannuli een grote rol speelt. Zowel de Amerikaanse actrice als haar man moesten in 2020 de cel in, omdat ze hadden gefraudeerd. Loughlin en Giannulli betaalden een half miljoen om hun twee dochters toegelaten te krijgen op een goede universiteit.

De 62-jarige Loughlin, bekend van de serie Full House, werd veroordeeld tot twee maanden cel. Haar man Mossimo, een modemagnaat, moest vijf maanden naar de gevangenis. Na haar vrijlating kreeg Loughlin weer meerdere rollen aangeboden als actrice, onder andere in de comedyserie Ted.