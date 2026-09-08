BREDA (ANP) - NAC Breda heeft Rick Kruys aangesteld als nieuwe trainer. Dat heeft de club uit de eerste divisie dinsdagavond bekendgemaakt. De 41-jarige trainer is de vervanger van Carl Hoefkens, die maandag werd ontslagen. Kruys heeft een contract getekend voor twee jaar.

Afgelopen seizoen degradeerde NAC onder Hoefkens uit de Eredivisie. In de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen haalde de club uit Breda 7 punten.

Kruys werd in 2025 met FC Volendam kampioen in de eerste divisie en dwong daarmee promotie naar de Eredivisie af. Afgelopen seizoen degradeerde hij weer met Volendam, waarna hij de club verliet. Eerder was hij ook trainer van VVV-Venlo.

De geboren Utrechter gaat per direct aan de slag bij NAC. Vrijdag is Jong FC Utrecht zijn eerste tegenstander als hoofdtrainer in Breda.