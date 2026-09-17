Actrice Maike Meijer heeft kanker gehad. Dat vertelt de Toren C-ster in een groot interview met de Volkskrant. Vanwege de tumor moesten de opnames van de film Wen Er Maar Aan, waarin zij de hoofdrol speelt, een half jaar worden uitgesteld.

"Ik heb kanker gehad", vertelt ze. "Dat kwam op een best wel ongelukkig moment mijn leven binnenrollen, namelijk op weg naar de eerste lezing van mijn film. Er bleek een tumor op mijn linkernier te zitten." De actrice had best lang buikklachten, laag in haar onderbuik. "De gynaecoloog kon niks vinden. Omdat de klachten aanhielden, deed ze een echo."

De arts belde de volgende ochtend terug. "Ik zat op de fiets. 'Er zit iets op je nier', zei ze, 'het ziet er niet goed uit en het is 6 centimeter groot.' Ik was net onderweg om een taart op te halen die ik had besteld voor de eerste meeting. Wie haalt nu die taart, was mijn eerste gedachte."

De tumor bleek kwaadaardig te zijn. "De man van Beppie Melissen, die mijn moeder speelt, is uroloog. Hij kon me helpen, waardoor ik snel wist dat de tumor kwaadaardig was en weg moest. Maar hij was niet uitgezaaid, dus ik hoefde geen bestraling en chemo", vertelt Meijer. Wel moest de hele productie worden uitgesteld.

Wen Er Maar Aan is de verfilming van de bestseller van Meijer over een actrice van bijna 50 in de overgang. Haar seksleven is non-existent, lamlendige puberzoon Ole verzet zich tegen alles wat ze doet en per slot van rekening raakt ze haar geliefde rol als actrice in een politieserie kwijt. Daarom besluit ze dat ze zichzelf moet herontdekken. De film draait vanaf 8 oktober in de Nederlandse bioscopen. Op 7 oktober vinden er door het hele land voorpremières plaats in zogenoemde Ladies Nights.