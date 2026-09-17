Marokkaanse bondscoach: Amrabat ontevreden vanwege speeltijd

RABAT (ANP/RTR) - De Marokkaanse voetbalbondscoach Mohamed Ouahbi zegt dat Sofyan Amrabat bedankt heeft voor het Marokkaanse elftal omdat hij vindt dat hij te weinig speeltijd krijgt. Dat zei hij tijdens een persconferentie waar hij zijn selectie bekendmaakte voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana.

Ajacied Amrabat meldde ruim een week geleden niet meer voor Marokko uit te willen komen zolang Ouahbi bondscoach is. Een reden noemde hij niet.

"Ik begrijp hoe hij zich voelt. Het is niet makkelijk als je in zijn positie zit en er jongere spelers bij komen die meer speeltijd krijgen. Maar er is geen conflict tussen Sofyan en mij, of tussen hem en de technische staf. Het gaat simpelweg om speeltijd en dat moet hij accepteren", aldus Ouahbi. "Sofyan heeft veel betekend voor het nationale elftal; dat moeten we niet vergeten. In het voetbal dwingt het verleden respect af, maar het levert geen privileges op."