Actrice Ortál Vriend verwelkomt zoontje

Flikken Rotterdam-actrice Ortál Vriend is moeder geworden. Ze verwelkomde vorige week een zoontje, heeft ze vrijdag bekendgemaakt via Instagram.

"Onze aller áller ALLER liefste Baelian is geboren op 10 september", schrijft Vriend bij een foto waarop de pasgeboren jongen half te zien is. "Oh man we zijn zo verliefd. Helemaal in de wolken en vriendjes for life."

Vriend maakte in mei bekend dat ze in verwachting was. De actrice speelde rollen in series als Goede Tijden, Slechte Tijden, Celblok H, BODEM en Mocro Maffia.