Bronnen: Pakistan stuurt meer militaire steun naar Saudi-Arabië

ISLAMABAD (ANP/DPA) - Pakistan stuurt meer militaire hulp naar Saudi-Arabië nu het conflict in Jemen escaleert. Dat zeggen bronnen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad tegen persbureau DPA.

Pakistan en Saudi-Arabië zijn bondgenoten. De landen hebben nauwe militaire banden en sloten dit jaar een defensiepact met NAVO-lidstaat Turkije. In Saudi-Arabië bevinden zich al Pakistaanse troepen, gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem.

Er gaan nu ook artilleriesystemen, drones en antidronesystemen naar Saudi-Arabië, zeggen de bronnen. Het militaire materieel dat al aanwezig was, wordt klaargezet voor grootschalige defensieve operaties.

Saudi-Arabië is in buurland Jemen verwikkeld in een conflict met de Houthi's, die zijn opgerukt naar de zeestraat Bab al-Mandeb. De bronnen waarschuwen dat Pakistan en Turkije zich met het conflict gaan bemoeien als de Houthi's die belangrijke waterweg blokkeren.