Het programma Adieu God? van de EO gaat verder onder de titel Adieu! Volgende kaart. Daarnaast neemt Rachel Rosier de presentatie over van Tijs van den Brink, meldt omroep EO. In Adieu! Volgende kaart interviewt Rosier haar gasten naar aanleiding van een stapel kaarten met uiteenlopende vragen.

In het aankomende seizoen, dat vanaf 18 juni verschijnt, spreekt Rosier met onder anderen presentator Evi Hanssen, oud-voetballer Demy de Zeeuw, cabaretier Steven Brunswijk en kleinkunstenaar Donny Ronny. Alle gasten hebben daarnaast een voorwerp bij zich dat ze mee zouden willen nemen naar de hemel.

Adieu God? werd sinds 2012 gepresenteerd door Van den Brink, inmiddels Kamerlid. In eerste instantie draaide het programma om gasten die in hun jeugd uit het christendom zijn gestapt. Later kwamen ook gasten langs zonder een christelijke achtergrond, maar het christendom bleef een centraal onderwerp.