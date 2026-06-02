NEW YORK (ANP) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalresultaten van de fabrikant van AI-servers. Ook verhoogde HPE de omzetverwachting voor het hele jaar. Door de sterke vraag naar infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) denkt het bedrijf nu zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn twee jaar eerder te behalen. Het aandeel werd ruim 35 procent hoger gezet.

HPE ziet een aanhoudende sterke vraag doordat grote bedrijven aankopen vervroegen om leveringsrisico's te vermijden te midden van stijgende prijzen voor geheugenchips. Grote techbedrijven als Alphabet en Amazon geven dit jaar naar verwachting meer dan 700 miljard dollar uit aan AI-infrastructuur, wat de vraag naar HPE's servers en netwerkproducten zal stimuleren.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de nieuwe recordstanden op maandag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 51.155 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7592 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 27.003 punten.

Het optimisme bij beleggers over de opkomst van AI zorgt al weken voor een sterke opmars op de beurzen, ondanks de onzekerheid rond de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. De S&P 500 en de Nasdaq boekten maandag hun achtste winstdag op rij.

Nvidia steeg maandag meer dan 6 procent na de onthulling van een nieuwe processor die AI naar pc's brengt. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld won nu 0,8 procent.

Marvell Technology werd 21,5 procent meer waard. Nvidia-topman Jensen Huang noemde de chipfabrikant de volgende "biljoen dollar-onderneming". Nvidia investeerde in maart 2 miljard dollar in Marvell Technology.

Dell zakte 1,2 procent en Super Micro Computer won 9 procent. De bedrijven zijn concurrenten van HPE op de markt voor zakelijke servers. Chipmaker Microchip Technology klom 7,8 procent, na een optimistische prognose voor de omzet van datacenters.

Alphabet verloor 4 procent. Het moederbedrijf van Google wil 80 miljard dollar ophalen met de uitgifte van aandelen om investeringen in AI te financieren. Alphabet heeft al een deal van 10 miljard dollar gesloten met investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway en kondigde eerder al aan dit jaar tussen de 180 miljard en 190 miljard dollar te investeren in AI.