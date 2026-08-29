Adria Arjona volgde 'intensieve training' voor rol in Superman

Adria Arjona heeft een intensief trainingsprogramma gevolgd voor haar rol in het aankomende Superman-vervolg Man of Tomorrow. In gesprek met het Amerikaanse ScreenRant vertelde de 34-jarige actrice dat de training een "stuk intensiever" was dan ze had verwacht.

"Ik heb spieren waarvan ik niet wist dat ik ze had", blikt Arjona terug. "Ik trainde twee tot drie uur per dag en volgde een krankzinnig dieet." Volgens de actrice hield koffie haar als enige op de been. Naast fysieke uitdagingen, was de actrice enthousiast om weer bekende gezichten op de filmset te zien, waaronder regisseur James Gunn en de Brits-Amerikaanse filmproducent Peter Safran. Arjona werkte eerder met hen samen voor de horrorfilm The Belko Experiment (2016).

"Ik vond het geweldig om weer herenigd te worden met de familie die alles voor mij in gang heeft gezet, namelijk Peter Safran en James Gunn. Zij gaven me mijn eerste film. Geen van de films waar we het vandaag over hebben gehad, had ik kunnen doen als zij er niet waren geweest", aldus Arjona. "Het voelt cool en ontzettend spannend om weer met dat team samen te werken en deel uit te maken van die familie."

De opnames voor Man of Tomorrow zijn deze week afgerond, zo maakte Gunn op Instagram bekend. De film gaat verder waar de gebeurtenissen uit de Superman-film van 2025 ophielden. Het is nog niet bekend welke rol Arjona gaat spelen in Man of Tomorrow, al zou ze naar verluidt de rol van de schurk Maxima spelen. De film staat gepland voor een bioscooprelease op 9 juli 2027.