Advocaten leggen verdediging Diddy neer om onbetaalde rekeningen

De advocaten van Sean 'Diddy' Combs staan hun cliënt niet langer bij omdat de rapper rekeningen niet zou hebben betaald, schrijven verschillende Amerikaanse media.

Het gaat om advocaten die Combs bijstonden in civiele zaken tegen de rapper en ondernemer. Volgens het document dat is ingezien door Rolling Stone heeft Combs een "aanzienlijke achterstand" opgelopen bij het betalen van juridische kosten aan het advocatenkantoor. Daarnaast stelt het advocatenkantoor dat de vertegenwoordiging van Combs bemoeilijkt werd doordat hij niet meewerkte en de afgelopen maanden weigerde zijn advocaten te ontmoeten.

In een verklaring aan Rolling Stone stelt Combs dat de samenwerking met zijn advocaten na overleg is gestopt. "Ik heb besloten van advocaat te wisselen, omdat ik niet wil dat iemand misbruik van me maakt door te hoge tarieven te rekenen", aldus Combs. "Dit is een zakelijke kwestie, en eventuele berichten over onbetaalde rekeningen maken deel uit van ons geschil over die niet-goedgekeurde kosten."

Combs werd vorig jaar oktober veroordeeld tot een celstraf van ruim vier jaar, voor het aanzetten tot prostitutie. Hij komt naar verwachting in 2028 weer vrij.