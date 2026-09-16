Selena Gomez is niet bang om ouder te worden en er ouder uit te zien. De 34-jarige zangeres vindt ouder worden juist "ontzettend leuk", vertelt ze in een interview met People. "Ja, dingen gaan veranderen en dingen gaan hangen, maar je bent wel mooi in leven. Volgens mij is leeftijd in heel veel opzichten ook maar een getal."

Gomez merkt dat ze op sociale media vaak wordt vergeleken met hoe ze er tien jaar geleden uitzag. "Ik maak altijd de grap dat mensen me blijkbaar willen bevriezen in die periode van mijn leven", zegt de zangeres. "Misschien vonden ze het toen interessanter omdat ik het nu een stuk rustiger aandoe, wat overigens heerlijk is. Maar het was ook zo'n hectische tijd in mijn leven. Natuurlijk moest ik wel van die zware oogschaduw op. Ik probeerde gewoon stoer te zijn."

Ook denkt ze dat mensen willen dat ze eruitziet zoals vroeger. "Dat gaat gewoon niet gebeuren. Soms vinden mensen de natuurlijke look maar niks, maar dat is inmiddels wel een beetje wie ik ben: echt de verbinding zoeken met pure, natuurlijke schoonheid."