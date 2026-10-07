De Amerikaanse band Aerosmith gaat weer optreden. De band meldt op eigen kanalen dat het op 29 oktober en 1 november optreedt in de Hollywood Bowl in Los Angeles tijdens het evenement California, Dream On: Aerosmith and Friends.

De aangekondigde optredens komen een paar jaar nadat Aerosmith zijn afscheidstournee annuleerde. De Peace Out-tour werd in 2023 na een paar shows uitgesteld en in 2024 kondigde de band aan te stoppen met toeren door aanhoudende stemproblemen van frontman Steven Tyler.

Zanger Tyler trad vorig jaar nog wel een paar keer op. Zo was hij vorig jaar juli onder meer van de partij bij het afscheidsconcert van Ozzy Osbourne en Black Sabbath. Aerosmith bracht vorig jaar nog een gezamenlijke ep uit samen met de Engelse muzikant Yungblud.