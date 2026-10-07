BUENOS AIRES (ANP/RTR) - Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen, nadat de Argentijnse sterspeler dinsdagnacht zijn laatste interland had gespeeld. De Portugees was vol lof onder een bericht van zijn voormalige rivaal op Instagram.

"Leo, na zoveel jaren je land te hebben verdedigd, heb je geschiedenis geschreven die voor altijd zal voortleven. Ik heb het grootste respect voor wat je met Argentinië hebt bereikt. Een knuffel", schreef Ronaldo (41).

Messi (39) speelde zijn 208e en laatste interland tegen Benin (3-0). Een dag later schreef hij dat hij het wit-blauw van Argentinië al miste, maar dat hij de juiste beslissing heeft genomen. "Het is een ongelooflijke reis geweest, vol vreugde en ook wat verdriet, maar ik weet zeker dat elke stap die ik zette de moeite waard was."

Messi bedankte ook zijn landgenoot Diego Maradona. "Ik wil Diego niet vergeten; hij heeft ons land de plek bezorgd die het verdiende en ik weet dat hij ons heeft geholpen, zowel toen hij hier bij ons was als vanuit de hemel, bij elke stap die we zetten."