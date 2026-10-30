Aerosmith maakt rentree met hulp van bekende artiesten

Aerosmith heeft na drie jaar zijn rentree op het podium gemaakt. In Los Angeles kreeg de band rond Steven Tyler hulp van bekende namen. Zo speelden onder anderen Dave Grohl, Guns N' Roses, The Black Crowes en Johnny Depp mee, melden Amerikaanse media.

Grohl, frontman van de Foo Fighters, drumde een groot deel van de show als vervanger van drummer Joey Kramer, die vanwege zijn gezondheid al jaren niet meer meedoet. Kramer kwam daarna alsnog het podium op om mee te spelen met Aerosmiths hit Walk This Way.

Het optreden is het eerste sinds Aerosmith zijn afscheidstournee annuleerde door aanhoudende stemproblemen van Tyler. Zondag volgt er nog een tweede show.