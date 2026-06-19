Afgevallen Frans Duijts voelt zich nog steeds zwaar

Frans Duijts heeft, ondanks dat hij tientallen kilo's is afgevallen, nog steeds het zelfbeeld dat hij nog heel zwaar is. "Ik voel me nog steeds 140 kilo", zei de zanger vrijdag in Shownieuws op SBS6.

De 47-jarige Duijts zegt nu zo rond de 95 kilo te wegen. Hij deed dat door "iets minder te eten, iets minder te drinken en iets meer te sporten". Tegelijkertijd wil hij "wel blijven genieten van het leven. Want dat vind ik het belangrijkste. Als je nu zegt: dit mag ik niet en dit mag ik niet, dan wil ik het juist."

De zanger eet nu niet meer een hele plank bitterballen leeg maar neemt er twee à maximaal drie en in plaats van een hele zak chips houdt hij het bij een bakje. "Maar het beeld blijft wel: ik ben nog steeds groot. Ondanks dat ik me nooit echt supergroot heb gevoeld", aldus Duijts. Heel snel zal hij niet zeggen dat hij er goed uitziet. "Dat vind ik wel lastig om te zeggen maar ik voel me wel heel lekker."