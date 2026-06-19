Polen ontneemt Zelensky onderscheiding om diplomatieke rel

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse president Karol Nawrocki ontneemt zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky de Orde van de Witte Adelaar, de hoogste civiele onderscheiding in Polen. Nawrocki had eerder al die intentie aangekondigd, nadat Polen en Oekraïne verzeild waren geraakt in een diplomatieke rel over een in Polen omstreden Oekraïense legereenheid.

Zelensky vernoemde eerder dit jaar een legereenheid naar het Oekraïense Opstandelingenleger (UPA), een nationalistisch-separatistische groep die in de Tweede Wereldoorlog vocht tegen de nazi's. Dat ligt in Polen gevoelig omdat diezelfde groepering verantwoordelijk wordt gehouden voor circa 100.000 doden aan Poolse kant. Die daad wordt in Polen beschouwd als genocidaal, iets wat Oekraïne nooit heeft erkend.

Naar verwachting moet premier Donald Tusk, een politiek rivaal van president Nawrocki die vaak met het staatshoofd in de clinch ligt, het afpakken van de Orde nog formaliseren.