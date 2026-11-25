De aflevering van Boerderij van Dorst met gasten Nicolás Keenan en Estavana Polman is verplaatst om in te spelen op de actualiteit. Dat heeft een woordvoerder van BNNVARA desgevraagd laten weten.

Aanvankelijk werd aangekondigd dat de aflevering met de partner van premier Rob Jetten de zevende van het seizoen zou zijn, maar deze verschijnt nu dus al op woensdag, als vijfde aflevering. Jetten en Keenan maakten vorige maand bekend dat zij een kind verwachten. "De aflevering is naar voren gehaald om wat dichter op de actualiteit te zitten, dat Nicolás Keenan en Rob Jetten een kind verwachten", aldus de woordvoerder.

In Boerderij van Dorst komen bekende Nederlanders naar de boerderij van Raven van Dorst om gesprekken te voeren en te helpen. Eerdere gasten dit seizoen waren onder anderen Noraly Beyer en Frank van Leeuwen en Sarah Janneh en Estelle Gullit.