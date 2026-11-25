Vajèn van den Bosch is hersteld van het griepvirus, waardoor vorige week de première van EVITA in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam werd geschrapt. De musicalactrice keert woensdagavond terug op het toneel, maakt een woordvoerder namens de productie bekend.

Van den Bosch laat weten het fijn te vinden om haar terugkeer te maken in het Chassé Theater in Breda. "Ik vond het heel vervelend om er niet te kunnen zijn de afgelopen dagen, maar ben ontzettend trots op mijn fantastische collega's die het mogelijk hebben gemaakt dat de voorstellingen in Nijmegen toch door konden gaan." Van den Bosch werd in haar afwezigheid vervangen door Lena Stallinga.

De musicalster laat weten dat de geannuleerde voorstelling in Carré wordt ingehaald op 11 januari. "Daarmee hoop ik dat we ook het publiek in Amsterdam alsnog een prachtige avond in het theater kunnen geven."

Van den Bosch is in EVITA te zien met Milan van Waardenburg. De voorstellingen vinden plaats ter viering van het 50-jarig bestaan van het album Evita van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Er staan in totaal 36 shows gepland in verschillende Nederlandse theaters.