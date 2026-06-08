Dj Afrojack is naar eigen zeggen ontsnapt aan een ernstig ongeluk tijdens de Gumball 3000-rally in Miami. Op beelden die de artiest op Instagram deelt, is te zien hoe een stuk metaal door de voorruit van zijn auto is geschoten.

"Soms stuurt het leven me een herinnering aan hoeveel geluk ik heb om hier te zijn", schrijft Afrojack, wiens echte naam Nick van de Wall is. "Ik ben gezegend met mijn familie, gezegend met mijn vrienden en gezegend dat ik kan ademen."

Volgens de dj kwam het metalen object door de voorruit naar binnen op de plek van de bestuurder. Afrojack zat zelf op de bijrijdersstoel. "Dit was het engste wat ik ooit heb gezien", schrijft hij.

Bij het incident raakte niemand gewond. Afrojack bedankt in zijn bericht onder meer de bestuurder van de auto omdat die ondanks het incident de controle over het voertuig wist te behouden.