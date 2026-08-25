Afscheid Dolly Parton is in besloten kring

Het afscheid van Dolly Parton zal in kleine kring plaatsvinden. Dat gebeurt op verzoek van de overleden zangeres zelf, heeft haar familie bekendgemaakt. Alleen directe familieleden zijn daarbij uitgenodigd.

Fans en vrienden van over de hele wereld worden aangemoedigd om de 80 jaar geworden Parton te herdenken op social media. De nabestaanden vragen iedereen de zangeres daarin te taggen of anders een bericht achter te laten op de website van de countryster.

Ook vraagt de familie om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Dolly Parton's Imagination Library, de stichting van Parton. Het is een project waarmee kinderen worden gestimuleerd om meer te lezen.