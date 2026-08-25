Dolly Parton was voor Johan Derksen 'echt een held'

Johan Derksen vindt de dinsdag overleden Dolly Parton "de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft". Dat zei de tv-analist in het SBS6-programma Vandaag Inside. Voor hem was de superster "echt een held".

"Ik heb ook haar hele oeuvre. Ik heb haar heel lang gevolgd", gaf Derksen aan. Volgens hem was Parton de belichaming van 'the American dream'. "Ze is namelijk een vrouw uit een heel arm gezin die het gemaakt heeft. Ze was ook heel goedgeefs naar goede doelen, vooral voor kinderen die het niet zo goed hebben. Ze was echt een topwijf. En daarnaast ook nog eens een heel goede zangeres."

Derksen is zelfs een keer naar Dollywood geweest, het pretpark van Parton in Tennessee.