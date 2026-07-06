AI-actrice Tilly Norwood, ontwikkeld door de Nederlandse Eline van der Velden, heeft haar eerste filmrol te pakken. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Deadline. Norwood, die de laatste tijd regelmatig in opspraak raakte, speelt de hoofdrol in de speelfilm Misaligned.

Misaligned belooft een komedie-drama te worden dat is "doordrenkt met existentiële AI-chaos." De film vertelt het verhaal van Tilly, een AI-creatie zonder een eigen lichaam, evenals eigen levenservaring, "maar met toegang tot die van alle anderen." Volgens de synopsis lopen dingen uit de hand wanneer Tilly steeds "menselijker" wordt. Wanneer de film verschijnt, is niet bekend.

Van der Velden laat in een verklaring aan het blad weten dat de speelfilm "grappig, chaotisch en zelfbewust" zal worden. "Maar daaronder schuilt een diepere betekenis over identiteit, performance en onze zeer menselijke angsten rondom AI. En ja, kunst zal zeker het leven imiteren."

Verontwaardiging

De film wordt gemaakt in samenwerking met Particle 6, het bedrijf van de Nederlandse maker. Voor de productie slaan regisseurs, schrijvers en editors hun handen ineen met AI-specialisten.

Van der Velden zorgde met Tilly Norwood, die de eerste AI-actrice ter wereld moest worden, eerder voor verontwaardiging bij acteursvakbonden SAG-AFTRA. Zelf benadrukte de voormalige actrice dat ze niet wilde dat AI-acteurs echte acteurs zouden vervangen.