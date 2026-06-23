AI-stem van Michael Caine spreekt audioboek in

Michael Caine heeft zijn stem geleend aan een nieuwe audioversie van het klassieke epos The Odyssey. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een AI-versie van de stem van de Britse acteur. Naast de stem van Caine worden ook andere door kunstmatige intelligentie gegenereerde stemmen en muziek gebruikt.

Caine werkte vorig jaar samen met ElevenLabs om een digitale kopie van zijn stem te maken. Deze kopie is nu ingezet voor de dertien uur durende audiobewerking van The Odyssey. De audioproductie van het gedicht van Homerus is gemaakt door het AI-audiobedrijf ElevenLabs en is gratis beschikbaar via de app ElevenReader.

Volgens de 93-jarige acteur laat het project zien hoe klassieke verhalen met behulp van nieuwe technologie een nieuw publiek kunnen bereiken. De makers laten weten dat het luisterboek kan dienen als aanvulling op de komende verfilming van The Odyssey door regisseur Christopher Nolan en luisteraars alvast laten kennismaken met het materiaal.