Froukje de Both vindt stoppen ochtendshow ontzettend jammer

Froukje de Both vindt het "ontzettend jammer" dat de ochtendshow die ze samen met Gordon op Radio 10 maakte, gaat stoppen. "Niet alles heb je zelf in de hand en soms lopen dingen anders dan je had gehoopt", schrijft de actrice en presentatrice op Instagram.

De Both kijkt desondanks met een "heel positief" gevoel terug op haar radioavontuur. "Want een ochtendshow maken is echt mooi. Je mag elke ochtend de dag van mensen beginnen. Je bent erbij tijdens de eerste kop koffie, in de auto onderweg naar het werk, aan de ontbijttafel of tijdens die vroege wandeling met de hond."

De radiopresentator bedankte ook het team en Gordon voor de samenwerking die ze naar eigen zeggen niet zag aankomen. "Dank voor alle lol, de chaos, de spontane momenten en de eindeloze hoeveelheid verhalen. Ik heb enorm van onze samenwerking genoten." Gordon reageerde maandagavond al op Instagram op het stoppen van hun ochtendshow.

Maandag werd bekend dat Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte overstappen van Radio 2 naar Radio 10 en met een nieuw programma de ochtendshow van Gordon en De Both overnemen.