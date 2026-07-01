Akwasi overspoeld met warme reacties na Ketikoti-speech

Akwasi is woensdag overspoeld met reacties na zijn hoopvolle speech ter gelegenheid van Ketikoti. De artiest en omroepdirecteur van Omroep Zwart laat aan het ANP weten overdonderd te zijn door alle "lieve, positieve en warme berichten" en het aantal views op Instagram, dat binnen tien uur de half miljoen is gepasseerd.

"Dit heb ik in tijden niet meegemaakt", laat hij weten. "Het is heel hartverwarmend om al die reacties te krijgen." Hij benadrukt enkel "een spiegel voor Nederland" te willen zijn. "Ik deel alleen maar wat ik hoor en wat ik zie. Het komt niet uit mij, het komt uit de samenleving. Ik spreek namens de samenleving die zoekt naar emancipatie. Dat gaat verder dan enkel Suriname en Ketikoti, maar ook Curaçao en Dia di Abolishon of Emancipation Day in Sint Eustatius."

De speech van Akwasi maakt deel uit van een speciale uitzending van Omroep Zwart, waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname. "Ketikoti betekent dat de ketenen van de slavernij zijn verbroken, maar onze geschiedenis start niet bij de slavernij. Ze begint bij koningen en koninginnen, bij talen en verhalen die ouder zijn dan de slavernij. Ze begint bij waardigheid", zo spreekt hij de kijker toe.

Nationale feestdag

Ook is hij kritisch op het feit dat Ketikoti niet als nationale feestdag wordt erkend. "Waarom is 5 mei een nationale feestdag en moet 1 juli solliciteren naar erkenning?" De artiest en omroepdirecteur hoopt dat hij met de boodschap impact kan maken. "Dat is wat ik probeer te doen omdat ik het belangrijk vind. De een is uitgesproken in woorden, de ander is uitgesproken in bewegingen. Je vult elkaar aan."

Op sociale media wordt de speech van Akwasi massaal gedeeld en stromen er steunbetuigingen binnen van verschillende artiesten, onder wie Bente, Soundos, Edson da Graça en Typhoon.

Keti Koti: Reis door Nederland wordt woensdagavond uitgezonden op NPO2. De presentatie ligt in handen van Angela Groothuizen en Sosha Duysker.