Het publiek van zijn concertreeks The Pianoman hoeft volgens Jeroen van der Boom geen fan van hem te zijn om toch een leuke avond te kunnen hebben. Op 10, 11, 12 en 14 december wordt het event, waarbij bezoekers de setlist samenstellen door verzoeknummers in te sturen, voor de derde keer georganiseerd in Rotterdam Ahoy. Als het aan de zanger ligt, is dat niet de laatste keer.

"Ja, hij gaat er blijven. We hebben een grote deal gesloten met Ahoy dat we langer mogen blijven", zegt Van der Boom tegen het ANP over de concertreeks in Rotterdam. Volgens de zanger bepalen meerdere dingen het succes van het concept. "Mensen krijgen meer dan ze verwachten. De liedjes worden bepaald door jou, jij bepaalt wat er komt. Er komt niet een artiest op met drie liedjes van zichzelf. Je komt en je krijgt wat je wilt."

"En je komt terug, want dat is dus de grap", vervolgt Van der Boom. "We hebben gezien dat 70 procent terugkomt, dat is heel veel. Dat betekent dat je het heel goed doet. Alleen nu gaan we ons focussen op de 30 procent die niet terugkwam, maar dat heeft vaak andere oorzaken", zegt hij lachend.

Dit jaar treden onder anderen Waylon, Glennis Grace en Mart Hoogkamer als gastartiest op. Van der Boom stelt dat de show niet om hem draait en dat dit ook onderdeel van het succes is. "Ik denk dat er minimaal 5000 mensen geen fan zijn van Jeroen van der Boom. Die vind ik leuk. Want die mensen denken: 'Hij was wel leuk, ik ga volgend jaar weer.' Je hoeft geen fan van mij te zijn om toch een leuke avond te hebben. Ik ben er voor het publiek. Als de mensen een leuke avond hebben, dan is de avond gelukt."