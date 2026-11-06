Akwasi schrijft theatervoorstelling over kinderboek

Akwasi gaat een theatervoorstelling schrijven, gebaseerd op het kinderboek Het meisje met de zaadjes in het haar. De artiest poseert met schrijver Nancy Bosmans in een Instagram-post. "Dit project voelt voor mij heel erg als terugkeren, zowel in het theater als in Ghana", aldus Akwasi. De theatervoorstelling wordt gemaakt door Studio Figur.

De artiest is onderzoek gaan doen in Ghana. "Sankofa", schrijft hij. "Sankofa betekent 'Ga terug en ga het halen'." Aan het ANP vertelt Akwasi dat hij graag onderzoekt hoe je kinderen vertelt over "een van de pijnlijkste hoofdstukken uit onze geschiedenis". "En hoe zorg je ervoor dat volgende generaties deze geschiedenis niet alleen kennen, maar ook begrijpen?"

Het meisje met de zaadjes in het haar gaat over het Ghanese meisje Yaa. Ze wordt met haar moeder op een boot naar een ander land gebracht, waar ze heel hard moet werken. Haar moeder heeft zaadjes uit hun thuisland verstopt in haar haar, die ze 's nachts plant. Dit jaar kreeg het prentenboek, met illustraties van Lisa van Winsen, de Thea Beckmanprijs.