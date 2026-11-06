Yvon Jaspers is succesvol geholpen aan haar gehoor en evenwicht. De 53-jarige presentatrice laat vrijdag op Instagram weten dat ze na een aantal moeilijke weken langzaam herstelt van een operatie. "Ik hoor weer zachtjes vogels fluiten, de wind waaien en word zelfs blij van het geluid van de wasmachine."

Jaspers bedankt haar volgers voor alle steun die ze de afgelopen weken heeft ontvangen. "De kaartjes, bloemen, DM's en appjes waren echt hartverwarmend." De presentatrice zegt door haar gezondheidsproblemen opnieuw te hebben beseft dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is. "Elke dag dat ik me beter voel ben ik zo opgelucht en dankbaar dat ik überhaupt kán horen."

Hoewel de operatie goed is verlopen, is Jaspers nog niet volledig hersteld. "Ik ben er nog niet. Maar ik vertrouw erop dat ik weer de oude word."

De presentatrice kijkt ondertussen uit naar de nieuwe afleveringen van Boer zoekt vrouw, die vanaf maandag iedere werkdag op televisie te zien zijn. "Een extra reden om lekker op de bank te kruipen", schrijft ze. Omdat ze nog herstellende is, neemt radiopresentator Stefan Stasse zondagavond eenmalig haar voice-over voor de vooruitblik op het programma voor zijn rekening.