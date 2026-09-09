De langlopende musical Aladdin op Broadway krijgt voor het eerst een vrouwelijke vertolker van de Geest. Sherri Shepherd gaat het personage spelen van 16 oktober tot en met 3 januari, is dinsdag bekendgemaakt.

Shepherd is in de Verenigde Staten vooral bekend als een van de voormalige gezichten van de populaire talkshow The View. De laatste jaren had ze ook haar eigen talkshow Sherri, waar in mei na vier seizoenen een einde aan kwam.

In een verklaring noemt de 59-jarige Shepherd het meedoen aan Aladdin "een droom die uitkomt" en "een ongelooflijke eer".

Aladdin is in New York al meer dan twaalf jaar te zien. De musical ging in maart 2014 in première.