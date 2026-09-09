MIAMI (ANP/RTR) - Uit de gegevens van de zwarte dozen van het vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air blijkt dat de piloten hebben overwogen de landing in Miami af te breken. Dat zegt de Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB dinsdag.

NTSB-voorzitter Jennifer Homendy zei dat de onderzoekers beide piloten woensdag zullen ondervragen. Afgelopen zondag schoot het vrachtvliegtuig - een 32 jaar oude Boeing 767 - van de landingsbaan en raakte daarbij meerdere voertuigen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, vijf anderen raakten gewond.

De NTSB verklaarde dat 30 seconden voor het einde van de vluchtgegevensregistratie het voorste deel van het landingsgestel en het rechter hoofdlandingsgestel de grond raakten, terwijl 19 seconden voor het einde van de registratie het linker hoofdlandingsgestel de grond raakte.

Enkele seconden daarna zouden de piloten de remmen hebben losgelaten en werden de gashendels opengedraaid tot waarden die overeenkomen met de stuwkracht voor een doorstart.