Alan Ritchson noemt vechtpartij met buurman engste ervaring ooit

Alan Ritchson noemt de vechtpartij met zijn buurman "het engste" dat hij ooit heeft meegemaakt. "Ik hou niet van dat soort gedoe", vertelt de acteur, bekend van de serie Reacher, in de podcast Armchair Expert.

De confrontatie zou zijn ontstaan na irritaties over geluidsoverlast door de motor van Ritchson. Op beelden van de bodycam van Ritchson is te zien hoe de man zijn motor blokkeert, waardoor de acteur over het stuur vliegt. Na een woordenwisseling probeert Ritchson zijn motor op te pakken, maar hij wordt geduwd en daarop volgt de vechtpartij.

"Ik hou niet van zaken die niet deugden. Ik hou niet van negatieve publiciteit", vertelt de acteur. Vooral het feit dat zijn kinderen bij het incident aanwezig waren valt hem zwaar. "Mijn kinderen willen niet meer met me meerijden. Ik voel zoveel woede, zoveel wrok. Ik heb gewoon besloten om het los te laten, maar hij heeft nog steeds een hoop van me afgenomen."

De beelden van de vechtpartij gingen afgelopen maart viraal op sociale media. Volgens de politie handelde de 43-jarige Ritchson uit zelfverdediging. De acteur besloot zelf geen klacht in te dienen. De zaak is daarom gesloten en er worden geen verdere stappen ondernomen.