Alanis Morissette heeft na de geboorten van haar drie kinderen telkens last gehad van post-partumdepressie. De klachten werden na iedere bevalling erger en waren op een gegeven moment zo ernstig dat de zangeres psychotische klachten kreeg, vertelde de 52-jarige Morissette in de podcast Call Her Daddy.

"Ik werd eigenlijk een ander persoon", zegt Morissette over die periodes. Ze had naar eigen zeggen last van angst, woede, depressieve gevoelens en voortdurend opdringende gedachten. "Het enige wat ik voor me kon zien waren de dood en verschrikkelijke dingen."

Morissette bleef ondertussen werken en ging ook op tournee. Ze vond het moeilijk dat mensen om haar heen door haar klachten begonnen te twijfelen aan haar geestelijke toestand. "Ik had mijn hele leven geprobeerd de mensen van wie ik houd te laten zien dat ik veilig en voorspelbaar ben, en ineens was ik dat niet meer."

Therapeuten

De zangeres sprak in 2019 al over haar ervaringen met post-partumdepressie. Ze vertelt nu dat ze destijds bij verschillende therapeuten hulp zocht, maar dat zij volgens haar niet goed wisten hoe ze de klachten moesten behandelen.

Morissette zegt inmiddels hersteld te zijn. "Ik ben zo blij dat ik weer terug ben."