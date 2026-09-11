De Amerikaanse zanger Noah Kahan treedt op tijdens het in memoriam-gedeelte van de Primetime Emmy Awards. Kahan speelt tijdens de herdenking het nummer Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, meldt muziekwebsite Billboard.

Onder meer Dolly Parton wordt herdacht tijdens de uitreiking van de televisieprijzen. De recent overleden countryzangeres won in 2001 een Emmy voor de televisiefilm Dolly Parton's Christmas on the Square.

Kahan is bekend van de nummers Hurt Somebody en Stick Season. De Emmy Awards worden gehouden in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd). De dramaserie The Pitt en de comedyserie Hacks zijn de grote kanshebbers, met beide meer dan twintig nominaties.